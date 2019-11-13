Президент "Наполи" назвал цену итальянского топ-клуба
13 ноября, 2019, 18:33
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оценил итальянский топ-клуб cуммой в 900 млн евро
Об этом сообщает Il Matino.
Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отреагировал на предложение правящей семьи Катара приобрести итальянский топ-клуб за более чем 560 млн евро.
Предложение катарцем не устроило итальянца, так как он планирует выручить от продажи неаполитанского клуба не менее чем 900 млн евро.
Аурелио Де Лаурентис приобрел итальянское "Наполи" в 2004 году, во времена когда неаполитанцы выступали в Серии С (третий по силе дивизион в Италии). После этого президент поднял команду до уровня топ-клуба страны, регулярно выступающего в Лиге чемпионов.
Текущий сезон складывается для "Наполи" неудачно, клуб находится на 7-й строчке, и имеет в активе 19 очков.
- 13 ноября, стало известно, что "Милан" заинтересован в возвращении легендарного итальянского специалиста Карло Анчелотти, который сейчас тренирует "Наполи" .
- 6 ноября президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис принял решение подать в суд на футболистов, которые не выполняют его приказы.
- Напомним, нападающий итальянского "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной, по количеству голов в Неапольском клубе.
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