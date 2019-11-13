Президент "Наполи" назвал цену итальянского топ-клуба

13 ноября, 2019, 18:33

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис оценил итальянский топ-клуб cуммой в 900 млн евро

Об этом сообщает Il Matino.

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отреагировал на предложение правящей семьи Катара приобрести итальянский топ-клуб за более чем 560 млн евро.

Предложение катарцем не устроило итальянца, так как он планирует выручить от продажи неаполитанского клуба не менее чем 900 млн евро.

Аурелио Де Лаурентис приобрел итальянское "Наполи" в 2004 году, во времена когда неаполитанцы выступали в Серии С (третий по силе дивизион в Италии). После этого президент поднял команду до уровня топ-клуба страны, регулярно выступающего в Лиге чемпионов.

Текущий сезон складывается для "Наполи" неудачно, клуб находится на 7-й строчке, и имеет в активе 19 очков.