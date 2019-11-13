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Espreso.tvМирПравительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши ушло в отставку


фото: polskieradio
Во вторник, 12 ноября, во время первого заседания новоизбранного польского Сейма глава правительства Матеуш Моравецкий объявил об отставке своего Совета министров

Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что во время выступления Моравецкий подвел итоги двух лет своей работы главой правительства.

Ранее депутаты избрали на пост спикера Сейма представительницу правящей партии "Право и справедливость" Эльжбету Витек. Она получила 314 голосов, из которых 235 - голоса ее политической силы.

А вот кресло спикера Сената - верхней палаты польского парламента - отошло представителю оппозиции Томашу Гродзькому, которого поддержал 51 сенатор из ста.

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