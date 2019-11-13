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Espreso.tvОбществоПоявилось видео обрушения потолка в здании одесской полиции

Появилось видео обрушения потолка в здании одесской полиции


фото: dumskaya
В сети появилось видео обрушения потолка в здании Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области

Видеоролик появился на YouTube-канале Думская.

Опубликованные кадры были сняты камерой наблюдения, установленной на главной лестнице между вторым и третьим этажами. На записи видно, что обрушение началось в тот момент, когда на лестнице находились правоохранители. Они как раз поднимались вверх. Еще одной девушке удалось избежать травм, поскольку она только вышла на лестничную площадку и ее не задело.

Напомним, что инцидент произошел 11 ноября в здании ГУ ЧП, на Еврейской, 12. В результате травмировались двое сотрудников уголовного розыска. У одного из них, кроме ссадин и сотрясения мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

 

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