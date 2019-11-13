Появилась новая информация об украинцах, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше
13 ноября, 2019, 11:19
Двое украинцев, которых нашли мертвыми в Польше в холодильной камере, приехали на заработки
Об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает Укринформ.
"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сказала она, добавив, что мужчины легально работали на территории Польши.
По словам дипломата, вскрытие тел состоится в среду, 13 ноября, а их вывоз в Украину планируется на четверг, 14 ноября.
Напомним, что в польской Рави Мазовецкой прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух граждан Украины, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.
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