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Espreso.tvОбществоПоявилась новая информация об украинцах, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше

Появилась новая информация об украинцах, которых нашли мертвыми в холодильной камере в Польше


фото: policja.pl
Двое украинцев, которых нашли мертвыми в Польше в холодильной камере, приехали на заработки

Об этом сообщила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает Укринформ.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сказала она, добавив, что мужчины легально работали на территории Польши.

По словам дипломата, вскрытие тел состоится в среду, 13 ноября, а их вывоз в Украину планируется на четверг, 14 ноября.

Напомним, что в польской Рави Мазовецкой прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух граждан Украины, чьи тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов в местности Садковице в Лодзинском воеводстве.

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