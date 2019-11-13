Под Перемышлем осквернили могилы украинских военных
13 ноября, 2019, 16:04
Неподалеку Перемышля, в деревне близ польско-украинской границы, неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных
Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что на украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских. Кроме могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.
Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирчи и Лишний.
Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Закрашены надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные на крестах гербы Украины.
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