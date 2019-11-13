 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод Перемышлем осквернили могилы украинских военных

Под Перемышлем осквернили могилы украинских военных

Неподалеку Перемышля, в деревне близ польско-украинской границы, неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных

Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что на украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских. Кроме могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.

Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирчи и Лишний.

Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Закрашены надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные на крестах гербы Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать