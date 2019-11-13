Ожидал, что меня пригласят, - украинский биатлонист о Рождественской гонку

13 ноября, 2019, 19:08

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что его дебютное приглашение на Рождественскую гонку не стало для него сюрпризом

Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.

Вицечемпион мира в гонке преследования Дмитрий Подручный впервые в карьере выступит на Рождественской гонке. Биатлонист рассказал о своих эмоциях от приглашения на гонку.

"О выступлении на соревнованиях узнал еще летом, когда с командой были на сборах в Рупольдинге. Ожидал, что в этом году меня пригласят. Во время чемпионата Германии представитель оргкомитета подошел к тренеру Юраю Санитре и предложил мою кандидатуру для участия от нашей сборной. Представлять Украину на Рождественской гонке престижно. Хочу попробовать свои силы на этих соревнованиях", - рассказал спортсмен.

28 декабря, в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фелтинс Арена", пройдет Рождественская гонка среди биатлонистов. Украину на соревнованиях будут представлять Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. А среди юниоров Екатерина Бах и Богдан Цымбал.