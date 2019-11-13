Ожидал, что меня пригласят, - украинский биатлонист о Рождественской гонку
Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.
Вицечемпион мира в гонке преследования Дмитрий Подручный впервые в карьере выступит на Рождественской гонке. Биатлонист рассказал о своих эмоциях от приглашения на гонку.
"О выступлении на соревнованиях узнал еще летом, когда с командой были на сборах в Рупольдинге. Ожидал, что в этом году меня пригласят. Во время чемпионата Германии представитель оргкомитета подошел к тренеру Юраю Санитре и предложил мою кандидатуру для участия от нашей сборной. Представлять Украину на Рождественской гонке престижно. Хочу попробовать свои силы на этих соревнованиях", - рассказал спортсмен.
28 декабря, в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фелтинс Арена", пройдет Рождественская гонка среди биатлонистов. Украину на соревнованиях будут представлять Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. А среди юниоров Екатерина Бах и Богдан Цымбал.
- 12 ноября биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на Рождественской гонке в Германии.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-