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Espreso.tvСпортОжидал, что меня пригласят, - украинский биатлонист о Рождественской гонку

Ожидал, что меня пригласят, - украинский биатлонист о Рождественской гонку


фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что его дебютное приглашение на Рождественскую гонку не стало для него сюрпризом

Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.

Вицечемпион мира в гонке преследования Дмитрий Подручный впервые в карьере выступит на Рождественской гонке. Биатлонист рассказал о своих эмоциях от приглашения на гонку.

"О выступлении на соревнованиях узнал еще летом, когда с командой были на сборах в Рупольдинге. Ожидал, что в этом году меня пригласят. Во время чемпионата Германии представитель оргкомитета подошел к тренеру Юраю Санитре и предложил мою кандидатуру для участия от нашей сборной. Представлять Украину на Рождественской гонке престижно. Хочу попробовать свои силы на этих соревнованиях", - рассказал спортсмен.

28 декабря, в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фелтинс Арена", пройдет Рождественская гонка среди биатлонистов. Украину на соревнованиях будут представлять Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. А среди юниоров Екатерина Бах и Богдан Цымбал.

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