Оппозиция Польши получила должность спикера Сената

13 ноября, 2019, 10:20

Представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзький стал главой Сената - верхней палаты парламента Польши

Об этом сообщает Радио Польша.

За кандидатуру Гродзького проголосовал 51 сенатор.

Представитель правящей партии, маршал Сената прошлой каденции Станислав Карчевский получил поддержку 48 сенаторов.

Во время своего выступления перед сенаторами Гродьзкий отметил, что его избрание на должность спикера Сената - это победа демократии.