Незаконные действия НАБУ могут повлечь за собой обвинения Украины в давлении на Европейский суд по правам человека

Автор: Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы

31 октября я опубликовал статью об известных мне фактах о слежке детективов НАБУ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Утверждалось, что, по данным одного источника, директор НАБУ Артем Сытник лично подтвердил проведение слежки, а по данным другого источника, в соответствующем органе Совета Европы начато служебное расследование относительно этих незаконных действий. Никакой реакции со стороны правоохранительных органов Украины не было, что само по себе красноречиво. Выглядит так, что директор НАБУ хорошо помнит, кому он подтвердил проведение проверки в ЕСПЧ и поэтому отмалчивается.

Правда, написал мне в личку прокурор САП К. - как раз я летел вместе с Сергеем Рокунем и руководством НАБУ 14 октября 2018 года из Киева во Франкфурт, Сытник с Углавой поехали потом куда-то в Италию, а мы в Страсбург - на очередную двухнедельную учебную сессию для правоохранителей ЕС и Украиной в Страсбургском университете. А потому, упрекнул он меня, что "сравнение с КГБистами-киллерами является особенно некорректным". Я ответил, что и эти русские, и те, кто осуществлял незаконное наблюдение в ЕСПЧ под прикрытием семинара - совершали преступления, выполняя свои служебные обязанности, а потому их можно сравнивать.

Я, имея очень надежные источники, считаю, что этот вопиющий случай злоупотребления правом да еще и в отношении такой уважаемой международной судебной институции, несет серьезные угрозы правам человека в Украине и имиджу моей страны. Поэтому бить тревогу по этому поводу просто является моим профессиональным долгом. По данному факту надо немедленно открыть уголовное производство и начать расследование. Только эффективное расследование на национальном уровне может спасти ситуацию.

Рискну дать свое объяснение событий со слежкой в ЕСПЧ. Я считаю, что его объектом является судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская и, возможно, некоторые сотрудники Секретариата ЕСПЧ.

Напомню, что с начала ноября 2016 года началась кампания в Интернете, в которой отличились многочисленные украинские сайты. Со ссылками на источники в НАБУ говорилось о "преступном сговоре" первой замминистра юстиции Натальи Севостьянова с народным депутатом Украины Георгием Логвинским, а также его женой Анной Юдковской, судьей ЕСПЧ.

Грязная пропагандистская кампания была подхвачена российскими СМИ, что нанесло удар по авторитету Украины на международной арене. Такой антиукраинской ресурс как Russia Today опубликовал статью под заголовком "Два украинских представителя в ЕСПЧ, используя служебное положение вызвали растрату миллионов государственных средств". Интересно, что статья просто полностью дублирует ложные утверждения, используемые детективами НАБУ. Фактически, распространенная НАБУ ложная информация уже использована Российским государством для воздействия на Совет Европы и уже имела серьезные последствия, о которых я напишу позже. А клеветническая кампания в СМИ не утихает, к ней присоединяются и, казалось бы, добропорядочные организации, как, например, движение "Чесно". И все это основывается на полном непонимании процедур рассмотрения дел в ЕСПЧ и презумпции, что все воруют!

И антикоррупционные активисты, и большинство "журналистов-расследователей", и, подозреваю, детективы НАБУ и прокуроры САП просто не читали правовые заключения, которые подготовили лучшие эксперты в области ЕСПЧ. Правовое заключение о законности действий Минюста дал профессор Михаил Буроменский, аудитор НАБУ, член делегации Украины в GRECO, судья ad hoc ЕСПЧ. Заместитель министра юстиции и Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина еще в декабре 2016 года дал в своем Фейсбуке исчерпывающее объяснение, почему обвинения НАБУ является, попросту говоря, бредом. Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека по просьбе Министерства юстиции изучили все документы, касающиеся решения ЕСПЧ по этому делу и предоставили свои выводы, что действия министерства были вполне законными и обоснованными. Год назад Мустафа Джемилев, Иосиф Зисельс и я обнародовали свое обращение в правоохранительные органы на пресс-конференции о незаконных действиях НАБУ. Четвертым его автором был Рефат Чубаров, и все мы, кроме Мустафы Джемилева, входили в конкурсную комиссию по избранию директора НАБУ. При этом мы убеждены, что это преследование имеет политические мотивы. Соответствующий вывод сделала Харьковская правозащитная группа в приложении к обращению. Однако в НАБУ делают вид, что возражений против их действий просто не существует, и упорно продолжают расследовать несуществующее преступление, якобы совершенное работниками Минюста и ЕСПЧ. Вот и до Европейского суда добрались. А правда, если Киевскую синагогу можно безнаказанно прослушивать в пределах этого дела, то почему бы не поработать в Европейском суде?!

Одно из следствий этой истории - нарушение прав человека в виде почти полного отказа Министерства юстиции от предложений заявителям до ЕСПЧ дружественного урегулирования. Посмотрите на hudoc.echr.coe.int и убедитесь. Кто же согласится использовать процедуру мирового соглашения, которое всесильное НАБУ трактует как коррупционную сделку?!

Эта история хорошо иллюстрирует известный тезис: если орган расследования в любой стране является бесконтрольным, он очень быстро начинает злоупотреблять своими полномочиями. Пытаясь обезопасить НАБУ от вмешательства извне, ему оставили только процессуальный контроль САП, вот беззаконие и расцвело буйным цветом. С коррупцией можно и нужно бороться, но только законными методами. Пора прекратить этот беспредел, чтобы не позориться перед всем миром.

"На мой взгляд, политические преследования, которые имеют целью давление на судью ЕСПЧ Анну Юдковскую и ее мужа Георгия Логвинского путем фабрикации уголовных дел, и сопровождаются целым рядом преступных действий антикоррупционных органов, - приведут к большому международному скандалу с очень плохими последствиями: правовыми, политическими и экономическими, ведь с точки зрения права нет преследования отдельного судьи ЕСПЧ - есть вмешательство в деятельность суда. Украина рискует стать первым в истории государством, которое обвинят в давлении на Европейский суд по правам человека.