Не воспринимаем такое предложение вообще, - Витренко об обнулении претензий с "Газпромом"

13 ноября, 2019, 22:49

"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть различные варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение Стокгольского арбитража, однако не собирается обнулять претензии в суде.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Укринформа".

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть различные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть - не можем. То же касается, например, нового арбитража. То есть, мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", - отметил Витренко.

При этом исполнительный директор отметил, что это решение должно быть выгодно для Украины.

"Может быть и пакетное решение. Но оно все равно должно быть выгодно для Украины и отвечать всем европейским нормам. И даже в этом пакетном решении каждое из отдельных действий тоже должно иметь определенное значение с точки зрения здравого смысла. То есть пакетное решение не означает, что из трех или четырех составляющих этого пакета - все невыгодны для Украины, и мы почему-то должны на это согласиться. Так не бывает ", - заявил Витренко.

Также он добавил, что каждая составляющая пакетного решения должна быть выгодна для обеих сторон.

"В принципе, с точки зрения европейских правил, лучше, когда каждая из составляющих этого пакетного решения, то есть каждый контракт, сбалансирован сам по себе и выгоден для обеих сторон. Зачем делать так, чтобы какой-то контракт был невыгоден для одной стороны? Все контракты должны быть выгодны для всех сторон, соответствовать европейским правилам - и тогда пакетные решения будут выгодными для всех", - отметил Витренко.