Не поддерживаю такие лозунги, - Арахамия о словах Коломойского по России и МВФ

13 ноября, 2019, 15:19

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия негативно относится к заявлениям Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде

Об этом он сказал в парламенте, передает РБК-Украина.

По его словам, он негативно воспринял заявление олигарха о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование со стороны России.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия.