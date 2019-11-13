Не поддерживаю такие лозунги, - Арахамия о словах Коломойского по России и МВФ
13 ноября, 2019, 15:19
Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия негативно относится к заявлениям Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде
Об этом он сказал в парламенте, передает РБК-Украина.
По его словам, он негативно воспринял заявление олигарха о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование со стороны России.
"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия.
- Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.
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