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Espreso.tvОбществоНе поддерживаю такие лозунги, - Арахамия о словах Коломойского по России и МВФ

Не поддерживаю такие лозунги, - Арахамия о словах Коломойского по России и МВФ


фото: tsn
Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия негативно относится к заявлениям Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде

Об этом он сказал в парламенте, передает РБК-Украина.

По его словам, он негативно воспринял заявление олигарха о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование со стороны России.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то нужно от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия.

  • Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.
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