Нардеп Кива в эфире российских пропагандистов оправдывался за маску клоуна и выступал против рынка земли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Российские пропагандисты, в частности Ольга Скабеева, откровенно смеялись над украинским нардепом и Украиной и расспрашивали Киву, зачем он пришел в Верховную Раду в маске клоуна и можно ли в таком случае говорить о серьезном отношении к украинскому государству и проевропейском векторе развития Украины.
Кива заявил, что, по его мнению, современной политике не хватает "ярких цветов" и напомнил о российском политике Владимире Жириновском, известном скандальными агрессивными высказываниями.
Кроме того, украинский нардеп высказался против введения в Украине рынка земли и упрекнул партию "Слуга народа" в попытках угодить западным партнерам.
"Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, продажей своего дома, продажей своей матери, потому что земля для меня - это мать", - сказал Кива.
- Напомним, 12 ноября Илья Кива пришел в Раду в маске злого клоуна Джокера - персонажа американских комиксов и кинофильмов.
- Ранее в эфире российских пропагандистов нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко пообщался с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиним.
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