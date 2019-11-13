 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп Кива в эфире российских пропагандистов оправдывался за маску клоуна и выступал против рынка земли

Нардеп Кива в эфире российских пропагандистов оправдывался за маску клоуна и выступал против рынка земли

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива вышел в эфир российского пропагандистского телеканала и пообщался с оккупантами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Российские пропагандисты, в частности Ольга Скабеева, откровенно смеялись над украинским нардепом и Украиной и расспрашивали Киву, зачем он пришел в Верховную Раду в маске клоуна и можно ли в таком случае говорить о серьезном отношении к украинскому государству и проевропейском векторе развития Украины.

Кива заявил, что, по его мнению, современной политике не хватает "ярких цветов" и напомнил о российском политике Владимире Жириновском, известном скандальными агрессивными высказываниями.

Кроме того, украинский нардеп высказался против введения в Украине рынка земли и упрекнул партию "Слуга народа" в попытках угодить западным партнерам.

"Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, продажей своего дома, продажей своей матери, потому что земля для меня - это мать", - сказал Кива.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать