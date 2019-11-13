Нардеп Кива в эфире российских пропагандистов оправдывался за маску клоуна и выступал против рынка земли

13 ноября, 2019, 07:53

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Российские пропагандисты, в частности Ольга Скабеева, откровенно смеялись над украинским нардепом и Украиной и расспрашивали Киву, зачем он пришел в Верховную Раду в маске клоуна и можно ли в таком случае говорить о серьезном отношении к украинскому государству и проевропейском векторе развития Украины.

Кива заявил, что, по его мнению, современной политике не хватает "ярких цветов" и напомнил о российском политике Владимире Жириновском, известном скандальными агрессивными высказываниями.

Кроме того, украинский нардеп высказался против введения в Украине рынка земли и упрекнул партию "Слуга народа" в попытках угодить западным партнерам.

"Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, продажей своего дома, продажей своей матери, потому что земля для меня - это мать", - сказал Кива.