Надпись "Москали" и поврежденная витрина: в Киеве обстреляли магазин "Carlo Pazolini" и обрисовали кафе "Горький"
13 ноября, 2019, 12:02
В ночь на среду, 13 ноября, в Киеве неизвестные разрисовали витрины обувного магазина "Carlo Pazolini" и кафе "Горький" неподалеку от Верховной Рады
Об этом сообщает "Информатор" .
На фотографии видно, что стекла магазина "Carlo Pazolini", который расположен на проспекте Победы, 19, расстреляли из неизвестного оружия. Также перед входом в магазин написали "Москали".
Такие же надписи, а также "Кацапы" и "Вата" появились на асфальте перед входом, а также на витрине кафе "Горький", которая расположена на улице Липская, 9а.
Пока неизвестно, кафе и обувной магазин разрисовали одни и те же люди или нет.
Carlo Pazolini - восьмой по величине обувной ритейлер на российском рынке и четвертый среди российских обувных предприятий.
- Liga.net сообщала, что ритейлер никогда не принадлежал россиянам напрямую: до недавнего времени магазины руководствовались ликвидированным сейчас Карло Пазолини Трейдинг, конечными бенефициарами которого были генеральный директор сети Анатолий Греков и малоизвестная широкой общественности Алла Гракова.
- Правопреемником фирмы стала черкасская компания с аналогичным названием и таким же перечнем владельцев, которая также находится в процессе ликвидации.
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