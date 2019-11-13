Надпись "Москали" и поврежденная витрина: в Киеве обстреляли магазин "Carlo Pazolini" и обрисовали кафе "Горький"

13 ноября, 2019, 12:02

В ночь на среду, 13 ноября, в Киеве неизвестные разрисовали витрины обувного магазина "Carlo Pazolini" и кафе "Горький" неподалеку от Верховной Рады

Об этом сообщает "Информатор" .

На фотографии видно, что стекла магазина "Carlo Pazolini", который расположен на проспекте Победы, 19, расстреляли из неизвестного оружия. Также перед входом в магазин написали "Москали".

Такие же надписи, а также "Кацапы" и "Вата" появились на асфальте перед входом, а также на витрине кафе "Горький", которая расположена на улице Липская, 9а.

Пока неизвестно, кафе и обувной магазин разрисовали одни и те же люди или нет.

Carlo Pazolini - восьмой по величине обувной ритейлер на российском рынке и четвертый среди российских обувных предприятий.