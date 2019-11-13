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Espreso.tvОбществоНадпись "Москали" и поврежденная витрина: в Киеве обстреляли магазин "Carlo Pazolini" и обрисовали кафе "Горький"

Надпись "Москали" и поврежденная витрина: в Киеве обстреляли магазин "Carlo Pazolini" и обрисовали кафе "Горький"

В ночь на среду, 13 ноября, в Киеве неизвестные разрисовали витрины обувного магазина "Carlo Pazolini" и кафе "Горький" неподалеку от Верховной Рады

Об этом сообщает "Информатор" .

На фотографии видно, что стекла магазина "Carlo Pazolini", который расположен на проспекте Победы, 19, расстреляли из неизвестного оружия. Также перед входом в магазин написали "Москали".

Такие же надписи, а также "Кацапы" и "Вата" появились на асфальте перед входом, а также на витрине кафе "Горький", которая расположена на улице Липская, 9а.

Пока неизвестно, кафе и обувной магазин разрисовали одни и те же люди или нет.

Carlo Pazolini - восьмой по величине обувной ритейлер на российском рынке и четвертый среди российских обувных предприятий.

  • Liga.net сообщала, что ритейлер никогда не принадлежал россиянам напрямую: до недавнего времени магазины руководствовались ликвидированным сейчас Карло Пазолини Трейдинг, конечными бенефициарами которого были генеральный директор сети Анатолий Греков и малоизвестная широкой общественности Алла Гракова.
  • Правопреемником фирмы стала черкасская компания с аналогичным названием и таким же перечнем владельцев, которая также находится в процессе ликвидации.

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