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Espreso.tvОбществоНАБУ сообщил о подозрении директору департамента Офиса президента и ее сообщникам

НАБУ сообщил о подозрении директору департамента Офиса президента и ее сообщникам

Детективы разоблачили и задержали при получении взятки группу людей, среди которых - сотрудница Офиса президента Украины, им объявлено подозрение

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

13 ноября 2019 года детективы Национального бюро по сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы, уличенным накануне.
Речь идет о:
- руководительнице одного из главных департаментов Офиса Президента Украины;
- экс-заместительнице министра культуры Украины (2011 г..)
- физическом лице - посреднике.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

 
 
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