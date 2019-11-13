НАБУ сообщил о подозрении директору департамента Офиса президента и ее сообщникам

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

13 ноября 2019 года детективы Национального бюро по сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы, уличенным накануне.

Речь идет о:

- руководительнице одного из главных департаментов Офиса Президента Украины;

- экс-заместительнице министра культуры Украины (2011 г..)

- физическом лице - посреднике.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.