Мобильные операторы запускают в Украине виртуальные сим-карты
Об этом пишет Liga.Tech.
Электронная sim-карта - это маленькая микросхема на материнской плате гаджета, которая устанавливается на этапе производства.
Соответственно, на нее можно загружать и удалять данные о различных сим-картах. Пользователю не нужно идти в магазин, заказывать новую карту и вручную вставлять. Все можно сделать дистанционно. Технология позволяет иметь несколько виртуальных семерок одновременно - до 5 штук. Но активной внезапно будет только одна из них - на выбор пользователя.
Для оператора также удобно, ведь не нужно платить за выпуск и логистику физических карточек. И для производителя телефонов тоже хорошо: можно использовать освободившееся от физической сим-карты место, чтобы устанавливать в телефоны болльшие емкостные аккумуляторы, а также сделать их более защищенными от пыли, влаги и температур.
Два последних поколения Apple телефонов и планшетов поддерживают технологию. Можно добавить виртуальную семерку и в телефоны Google.
Для того чтобы начать пользоваться eSIM, необходимо (в lifecell) приобрести физический или электронный ваучер в магазинах или на сайте lifecell, отсканировать QR-код и активировать eSIM.
В ТриМоб такая же система активации - через QR-код, который пришлют на электронную почту после покупки услуги в интернет-магазине.
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