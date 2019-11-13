Мэр Венеции собирается объявить состояние катастрофы из-за рекордного наводнения. Видео

13 ноября, 2019, 11:37

По данным центра мониторинга наводнений уровень воды достиг отметки в 1,87 метра

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что лишь однажды, с тех пор как 1923 начался мониторинг, наводнение было больше: в 1966 году уровень воды достиг 1,94 метра.

"Сейчас мы сталкиваемся с исключительно притоком. Все были мобилизованы, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией", - написал в Twitter мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

"Это будет длинная ночь. Высокая вода начинает спускаться. ... Прилив на 187 см - это рана, которая оставляет несмываемые следы. Теперь правительство должно слушать Венецию", - написал мэр.

Он сказал, что объявит состояние катастрофы.

Береговая охрана поставила дополнительные лодки для водной скорой помощи. Водное такси, которое пытается высадить людей в исторических отелях вдоль Гранд-канала, выявило, что проходы смыты, и им приходится помогать пассажирам карабкаться через окна.

Отмечается, что когда экстренные службы осмотрели последствия наводнения, итальянские СМИ сообщили, что 78-летнего местного жителя убило электрическим током, когда вода "зашла" в его дом.

Sarà una lunga notte. L'acqua alta inizia a scendere. La paura di qualche ora fa ora lascia spazio alla conta dei primi danni. Una marea a 187 cm è una ferita che lascia segni indelebili. Adesso il governo deve ascoltare #Venezia pic.twitter.com/bRIxKwm8vn - Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 ноября 2019 г.