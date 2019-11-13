Мэр Венеции собирается объявить состояние катастрофы из-за рекордного наводнения. Видео
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что лишь однажды, с тех пор как 1923 начался мониторинг, наводнение было больше: в 1966 году уровень воды достиг 1,94 метра.
"Сейчас мы сталкиваемся с исключительно притоком. Все были мобилизованы, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией", - написал в Twitter мэр Венеции Луиджи Бругнаро.
"Это будет длинная ночь. Высокая вода начинает спускаться. ... Прилив на 187 см - это рана, которая оставляет несмываемые следы. Теперь правительство должно слушать Венецию", - написал мэр.
Он сказал, что объявит состояние катастрофы.
Береговая охрана поставила дополнительные лодки для водной скорой помощи. Водное такси, которое пытается высадить людей в исторических отелях вдоль Гранд-канала, выявило, что проходы смыты, и им приходится помогать пассажирам карабкаться через окна.
Отмечается, что когда экстренные службы осмотрели последствия наводнения, итальянские СМИ сообщили, что 78-летнего местного жителя убило электрическим током, когда вода "зашла" в его дом.
Sarà una lunga notte. L'acqua alta inizia a scendere. La paura di qualche ora fa ora lascia spazio alla conta dei primi danni. Una marea a 187 cm è una ferita che lascia segni indelebili. Adesso il governo deve ascoltare #Venezia pic.twitter.com/bRIxKwm8vn- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 ноября 2019 г.
Alle 12.00 conferenza stampa con @zaiapresidente e Angelo Borelli @DPCgov- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 ноября 2019 г.
Chiederemo stato di crisi. Cittadini e imprese raccolgano materiale utile a dimostrare danni subiti. Nei prossimi giorni comunicheremo modalità per richiesta di contributo
Info: https://t.co/SzLWTGi5XM pic.twitter.com/NDXsFLo34R
Situazione drammatica pic.twitter.com/gS63ZK2j3Q- Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 ноября 2019 г.
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