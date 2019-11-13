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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир сборной Испании объявил о завершении карьеры

Лучший бомбардир сборной Испании объявил о завершении карьеры


фото: marca.com
Лучший бомбардир в истории сборной Испании по футболу Давид Вилья объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере

Об этом Вилья написал в twitter.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", - написал Вилья.

37-летний Давид Вилья выступал за испанские "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико" австралийский "Мельбурн Сити", американский "Нью-Йорк Сити", а сейчас играет за японский "Виссел Кобе ".

Форвард по три раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В составе "Барселоны" становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За сборную Испании сыграл 98 матчей, забил 59 голов и является лучшим бомбардиром в ее истории. Вместе с национальной командой выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010.

 

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