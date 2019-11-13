Лучший бомбардир сборной Испании объявил о завершении карьеры

13 ноября, 2019, 10:39

Лучший бомбардир в истории сборной Испании по футболу Давид Вилья объявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере

Об этом Вилья написал в twitter.

"После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и одноклубникам, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня", - написал Вилья.

37-летний Давид Вилья выступал за испанские "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико" австралийский "Мельбурн Сити", американский "Нью-Йорк Сити", а сейчас играет за японский "Виссел Кобе ".

Форвард по три раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В составе "Барселоны" становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

За сборную Испании сыграл 98 матчей, забил 59 голов и является лучшим бомбардиром в ее истории. Вместе с национальной командой выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT - David Villa (@ Guaje7Villa) November 13, 2019