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Espreso.tvСпортЛомаченко похвастался шестиколесным Mercedes, который приобрел для охоты

Ломаченко похвастался шестиколесным Mercedes, который приобрел для охоты


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко показал свой новый шестиколесный Mercedes, который приобрел в США для поездок на охоту

Видео с авто Ломаченко выложил в Instagram.

Украинский боксер, который является заядлым охотником, опубликовал видео, на котором показал свое новое приобретение - шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6.

Ломаченко в камуфляже и с ружьем на плече сообщил, что купил автомобиль в США специально для охоты.

  • 12 ноября стало известно, что Василий Ломаченко отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко половину рекордного гонорара за бой против британца Люка Кэмпбелла.
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