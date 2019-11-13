Ломаченко похвастался шестиколесным Mercedes, который приобрел для охоты
13 ноября, 2019, 15:54
Украинский боксер Василий Ломаченко показал свой новый шестиколесный Mercedes, который приобрел в США для поездок на охоту
Видео с авто Ломаченко выложил в Instagram.
Украинский боксер, который является заядлым охотником, опубликовал видео, на котором показал свое новое приобретение - шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6.
Ломаченко в камуфляже и с ружьем на плече сообщил, что купил автомобиль в США специально для охоты.
Когда заказал Volkswagen а привезли чёрный Gelandewagen ЧАСТЬ 2. Доставка Авто из США- быстро, качественно, не бит не крашен. Всем хорошего настроения #fun # Ломаченко # loma # lomachenko # lomus # lomusofficial # boxing # mercedesbenz # amg # brabus # ukraine # mercedesbenzgclass
- 12 ноября стало известно, что Василий Ломаченко отдал своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко половину рекордного гонорара за бой против британца Люка Кэмпбелла.
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