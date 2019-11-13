Ломаченко похвастался шестиколесным Mercedes, который приобрел для охоты

13 ноября, 2019, 15:54

Украинский боксер Василий Ломаченко показал свой новый шестиколесный Mercedes, который приобрел в США для поездок на охоту

Видео с авто Ломаченко выложил в Instagram.

Украинский боксер, который является заядлым охотником, опубликовал видео, на котором показал свое новое приобретение - шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6.

Ломаченко в камуфляже и с ружьем на плече сообщил, что купил автомобиль в США специально для охоты.