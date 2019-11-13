Конституционный суд Боливии признал оппозиционный сенатор легитимным президентом

13 ноября, 2019, 10:27

В Боливии Многонациональный конституционный суд подтвердил законность перехода президентских полномочий ко второму заместителю главы Палаты сенаторов Жанин Аньес

Как сообщает La Razon, суд признал, что необходимость передачи президентской власти Аньес вызвана отсутствием президента, для подтверждения легитимности нового лидера не требуется специального решения парламента.

Согласно конституции Боливии, в случае отставки президента обязанности главы государства берет на себя вице-президент. В случае отставки вице-президента - спикер сената, а в случае его отставки - глава палаты депутатов. Все эти чиновники подали в отставку вслед за президентом Эво Моралесом.

В свою очередь сама Аньес пообещала, что проведет президентские выборы как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Жанин Аньес провозгласила себя президентом на переходный период.