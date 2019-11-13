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Espreso.tvОбществоКоломойский: НАТО будет покупать памперсы, когда российские танки будут стоять под Варшавой

Коломойский: НАТО будет покупать памперсы, когда российские танки будут стоять под Варшавой


фото: censor.net
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что НАТО боится российской армии

"Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать брюки и покупать памперсы", - сказал он в интервью New York Times.

Ранее Коломойский заявил, что НАТО никогда не примет Украину в свой состав.

Олигарх также обвинил США в разжигании войны в Украине и отсутствии финансовой помощи.

Кроме того, по его мнению, финансирование из России может заменить кредиты МВФ.

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