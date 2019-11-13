Княжицкий: Провластный закон о земле позволяет России скупить всю Украину

13 ноября, 2019, 16:48

Сегодня Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон о земле, который может способствовать скупке украинских земель россиянами

Об этом заявил в кулуарах парламента народный депутат из фракции "ЕС" Николай Княжицкий, передает Еспресо.

"Сегодня в первом чтении принят позорный закон о продаже Украины дешево. Депутаты проголосовали закон о земле по европейской модели, а популистский закон, который не имеет ничего общего с защитой фермерства. В законе предлагается распродать землю кому-либо и в огромных объемах", - заявил Николай Княжицкий.

По его словам, в большинстве европейских стран есть четкие регуляторы, которые не позволяют скупать землю в таких масштабах как у нас. Есть контроль за тем, как будет использовать землю тот, кто ее купит, и контроль за тем, на какие средства она покупается.

"У нас принят закон, согласно которому, за денежные средства непонятного происхождения, людям с любым гражданством можно скупать землю до 200 тыс га, а если такое лицо 2 компании зарегистрировало, то и 400 тыс. га сможет купить. Придут русские и скупят все пограничные и стратегические земли, даже войны не нужно делать. Этот закон ведет к уничтожению Украины и каждый, кто проголосовал за него является предателем Украины и ее будущего", - убеждает народный избранник.

"Вспоминаю большевиков, которые кричали о "земле народу". Народ ее получил. На Соловках и в могилах Голодомора", - отметил Княжицкий.