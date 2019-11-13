Кличко показал Киев лидеру рок-группы Scorpions

13 ноября, 2019, 18:55

Мэр Киева Виталий Кличко показал столицу лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Друзья! Сегодня с удовольствием показал Киев другу и одному из любимых музыкантов моей юности - лидеру немецкой рок-группы Scorpions Клаусу Майне", - написал Кличко.

Они прогулялись по Михайловской площади, парку "Владимирская горка", пешеходно-велосипедному мосту. На улицах Киева Майне встретил немало своих поклонников и запел.

"Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны. Клаус Майне пообещал вернуться", - написал мэр Киева.