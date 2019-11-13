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Espreso.tvОбществоInstagram тестирует собственный аналог TikTok

Instagram тестирует собственный аналог TikTok


фото: techcrunch
Instagram тестирует собственный аналог TikTok - пользователи смогут создавать музыкальные видео

Об этом сообщает TechChurch.

Соцсеть Instagram запустила видеоредактор Reels, который позволит пользователям создавать короткие видеоклипы с наложенной музыкой и сможет конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Сообщается, что функция получит название Scenes ("Сцены"). Нововведение обнаружила известный специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг при изучении кода.

Reels позволяет создавать 15-секундные видео с наложенной музыкой и делиться ими через Stories. Соцсеть получит целую новую секцию поиска Top Reels, где лучшие ролики смогут стать вирусными. Как и в TikTok пользователи смогут накладывать на свои видеофрагменты музыку из большого каталога, или позаимствовать музыку с чужого видео, чтобы создать ремикс.

  • Напомним, что американская компания Instagram работает над новым мессенджером под названием Threads.
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