13 ноября, 2019, 15:09

Instagram тестирует собственный аналог TikTok - пользователи смогут создавать музыкальные видео

Об этом сообщает TechChurch.

Соцсеть Instagram запустила видеоредактор Reels, который позволит пользователям создавать короткие видеоклипы с наложенной музыкой и сможет конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Сообщается, что функция получит название Scenes ("Сцены"). Нововведение обнаружила известный специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг при изучении кода.

Reels позволяет создавать 15-секундные видео с наложенной музыкой и делиться ими через Stories. Соцсеть получит целую новую секцию поиска Top Reels, где лучшие ролики смогут стать вирусными. Как и в TikTok пользователи смогут накладывать на свои видеофрагменты музыку из большого каталога, или позаимствовать музыку с чужого видео, чтобы создать ремикс.