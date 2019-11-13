Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране с солнечными батареями
Об этом она сообщила в Twitter.
"Мне предложили проехать из Вирджинии на 48-кратном катамаране La Vagabonde. Австралийцы из Англии перевезут меня через Атлантику. Мы плывем в Европу завтра утром!", - отметила активистка.
The New York Times пишет, что дорога займет от двух до четырех недель.
По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Температура местами уже опустилась до -1 по Цельсию, возможны осадки в виде мокрого снега.
DW сообщает, что у катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами. Кроме того, в отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, нынешнее судно оборудовано удобствами.
Напомним, что по экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, является одним из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.
So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.- Greta Thunberg (@GretaThunberg) 12 ноября 2019 г.
I've been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga , Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.
We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-