Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране с солнечными батареями

13 ноября, 2019, 15:32

16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг поплывет на катамаране из США в Испанию, чтобы принять участие в 25-й конференции по изменению климата (COP25) со 2 по 13 декабря

Об этом она сообщила в Twitter.

"Мне предложили проехать из Вирджинии на 48-кратном катамаране La Vagabonde. Австралийцы из Англии перевезут меня через Атлантику. Мы плывем в Европу завтра утром!", - отметила активистка.

The New York Times пишет, что дорога займет от двух до четырех недель.

По словам экспертов, ноябрь - не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Температура местами уже опустилась до -1 по Цельсию, возможны осадки в виде мокрого снега.

DW сообщает, что у катамарана практически нет углеродного следа, он оснащен солнечными батареями и гидрогенераторами. Кроме того, в отличие от яхты Malizia II, на которой Грета добиралась в Нью-Йорк, нынешнее судно оборудовано удобствами.

Напомним, что по экологическим соображениям девушка отказывается от перелетов на самолетах, которые, по ее словам, является одним из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов.