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Espreso.tvОбществоГеращенко обнародовала фото военного, который подорвался на российской мине

Геращенко обнародовала фото военного, который подорвался на российской мине

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обнародовала фото раненого бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который подорвался на российской мине

Фото Геращенко выложила в Facebook.

"Ну что, уставшие от войны "голуби мира", которые просто перестали стрелять где-то посередине и избрали своим врагом оппозицию, забыв и имя того, кто живет в Кремле ... Это - новое фото. Наших ребят, с героической, элитной, крутой 128-й десантно-штурмовой. Вчера двое бойцов, в том числе командир, получили тяжелые ранения. Мина. Враждебная. Российских оккупационных войск. Вблизи Новотроицкого. В это время слуги восстановили торговлю электроэнергии и угля из РФ. Надо мириться? " - написала Геращенко.

Посмотреть сообщение полностью можно по ссылке. Осторожно! Фото содержит тяжелый для восприятия контент!

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