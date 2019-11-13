Финал Кубка Украины в Тернополе могут отменить
Об этом сообщает Сорока.
Сегодня, комиссия Украинской ассоциации футбола посетила стадион в Тернополе, на котором планируется провести финал Кубка Украины 2019/2020.
Беспокойство у инспекторов вызвало отсутствие надлежащего количества мест для VIP-гостей, а также помещения для пресс-конференций. Кроме того, на арене нет телевизионных вышек, которых требует транслятор поединка. Если эта проблема не будет решена, то Тернополь рискует потерять право на проведение финала.
"Перед городом и стaдионом постaвлены определенные зaдачи. Если они будут выполнены вовремя, то финaл Кубкa Укрaины состоится в Тернополе", - прокомментировал ситуацию спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз.
Финал предыдущего розыгрыша Кубка Украины проводился в Запорожье на "Славутич-Арене".
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2:1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти.
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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