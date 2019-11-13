Финал Кубка Украины в Тернополе могут отменить

13 ноября, 2019, 18:14

УАФ ищет альтернативу Тернополю, для проведения финала Кубка Украины, потому что стадион не соответствует нормам

Об этом сообщает Сорока.

Сегодня, комиссия Украинской ассоциации футбола посетила стадион в Тернополе, на котором планируется провести финал Кубка Украины 2019/2020.

Беспокойство у инспекторов вызвало отсутствие надлежащего количества мест для VIP-гостей, а также помещения для пресс-конференций. Кроме того, на арене нет телевизионных вышек, которых требует транслятор поединка. Если эта проблема не будет решена, то Тернополь рискует потерять право на проведение финала.

"Перед городом и стaдионом постaвлены определенные зaдачи. Если они будут выполнены вовремя, то финaл Кубкa Укрaины состоится в Тернополе", - прокомментировал ситуацию спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз.

Финал предыдущего розыгрыша Кубка Украины проводился в Запорожье на "Славутич-Арене".