Футболист "Зари" объяснил, почему ему важно дебютировать за сборную Украины в Запорожье
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в youtube.
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины и также поделился ожиданиями от матчей с Эстонией и Сербией.
"Здесь собраны лучшие игроки, поэтому сначала немного непривычно, нужно понять требования тренерского штаба и быстрее принимать решения. Очень счастлив, рад, что нахожусь здесь, тренируюсь с командой. Хочу максимально проявить себя", - рассказал хавбек.
Также 25-летний полузащитник не обошел тему атмосферы в национальной команде и рассказал, почему матч против эстонцев может стать для него символичным.
"В сборной все очень по семейному. Все к тебе очень лояльно, хорошо относятся. Приезжаешь и чувствуешь, будто домой попал. Будет круто дебютировать за сборную в Запорожье. Я уже здесь дебютировал в УПЛ, сыграть первый матч за сборную в Запорожье - почему бы и нет? ", - признался Иванисеня.
Матч Украина - Эстония состоится в Запорожье в четверг, 14 ноября, и начнется в 19:00.
- 5 ноября хавбек луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня получил дебютный вызов в национальную сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.
- 25 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи против Эстонии и Сербии.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недосягаема для соперников.
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