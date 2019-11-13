Футболист "Зари" объяснил, почему ему важно дебютировать за сборную Украины в Запорожье

13 ноября, 2019, 14:58

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня амбициозно готовится к товарищескому матчу сборной Украины против Эстонии, и готов дебютировать за национальную команду в Запорожье

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в youtube.

Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины и также поделился ожиданиями от матчей с Эстонией и Сербией.

"Здесь собраны лучшие игроки, поэтому сначала немного непривычно, нужно понять требования тренерского штаба и быстрее принимать решения. Очень счастлив, рад, что нахожусь здесь, тренируюсь с командой. Хочу максимально проявить себя", - рассказал хавбек.

Также 25-летний полузащитник не обошел тему атмосферы в национальной команде и рассказал, почему матч против эстонцев может стать для него символичным.

"В сборной все очень по семейному. Все к тебе очень лояльно, хорошо относятся. Приезжаешь и чувствуешь, будто домой попал. Будет круто дебютировать за сборную в Запорожье. Я уже здесь дебютировал в УПЛ, сыграть первый матч за сборную в Запорожье - почему бы и нет? ", - признался Иванисеня.

Матч Украина - Эстония состоится в Запорожье в четверг, 14 ноября, и начнется в 19:00.