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Espreso.tvОбществоFacebook запустил сервис электронных платежей

Facebook запустил сервис электронных платежей

Компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Ее можно будет использовать для оплаты как в одноименной соцсети, так и в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram

Об этом компания сообщила в своем блоге.

С помощью нового сервиса пользователи смогут переводить друг другу деньги, жертвовать на благотворительность и делать покупки в соцсетях и приложениях, принадлежащих компании. К платежной системе от Facebook можно привязывать большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. При этом пользователи выберут удобный для них способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы ее не приходилось вводить заново каждый раз.

Новый сервис не пересекается с криптовалютным проектом Facebook - Libra. Он базируется на основе "существующей финансовой инфраструктуры и партнерских отношений". Безопасность платежей обеспечивает шифрование данных карт и банковских счетов и системой для отслеживания кибермошенничества. Дополнительно защитить свой аккаунт можно, добавив биометрические данные или пароль.

Пока функция доступна только для пользователей соцсети и приложения Messenger с США. В Facebook пообещали, что со временем сервис электронных платежей станет доступен для большего количества пользователей на различных площадках.

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