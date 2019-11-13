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Espreso.tvОбществоЕвроджекпот достиг отметки в €90 миллионов, украинцы могут официально принять участие в тираже в эту пятницу

Евроджекпот достиг отметки в €90 миллионов, украинцы могут официально принять участие в тираже в эту пятницу

Ближайший розыгрыш пройдет в пятницу, в 21.00 по Хельсинки

Жители Украины тоже могут принять в нём участие.

Главный приз лотереи Евроджекпот продолжает расти, и по итогам последнего розыгрыша достиг €90 миллионов. Это – верхний предел джекпота, что означает, что деньги обязательно кому-нибудь достанутся, с большой вероятностью уже в эти выходные.
 
14, 20, 23, 39 и 49 и "счастливые номера" 4 и 10 — вот числа, победившие в последнем тираже. Они могли принести счастливому игроку €90 миллионов, но их никто не угадал. Каждому из трех игроков, поделивших приз второй категории, пришлось довольствоваться "всего" 930 тысячами.

И на этой неделе, нескольким счастливчикам удастся сорвать крупнейшие второстепенные призы, даже если все семь номеров не угадает никто. Дело в том, что по правилам лотереи Евроджекпот, по достижении главного приза максимальной отметки, все дополнительные призовые средства при каждой следующей аккумуляции распределяются между победителями второй призовой категории!

Евроджекпот – что это за лотерея и как можно в нее выиграть?

Евроджекпот – одна из новейших лотерей Европы. Её первый тираж был проведен весной 2012 года. Лотерея быстро завоевала популярность как среди жителей стран-участниц, так и у игроков со всего мира. Одна из главных причин такого успеха – более высокие, по сравнению с другими лото, шансы на выигрыш. Кроме главного приза, в лотерее есть ещё 11 дополнительных призовых категорий, вероятность выигрыша в которых начинается от 1 к 42.

Главный приз каждого розыгрыша составляет от 10 до 90 миллионов евро. Так как у Евроджекпота существует верхний предел, при достижении джекпотом суммы в 90 миллионов он должен быть выигран. В таких случаях, если никто не угадывает комбинацию из 7 чисел, деньги переходят в следующую призовую категорию, и так далее, до выявления победителя или победителей. По данным сайта theLotter.com, такая ситуация повторяется в нынешнем году лишь второй раз. В августе 90-миллионный джекпот достался группе игроков из Финляндии.

Ближайший розыгрыш пройдет в пятницу, в 21.00 по Хельсинки, и жители Украины тоже могут принять в нём участие.
 
Как играть в лотерею Евроджекпот онлайн? 

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше Евроджекпот, не обязательно находиться в одной из стран-участниц или даже выходить из дома. С помощью сервиса theLotter.com вы можете приобрести лотерейный билет онлайн! Всё, что вам надо сделать, это зарегистрироваться на сайте, а затем выбрать 5 номеров в диапазоне 1-50, а также 2 дополнительных "счастливых номера" в диапазоне 1-10.

Представители сайта приобретут лотерейный билет с выбранными вами номерами и загрузят его отсканированную копию в вашу учетную запись, так что вы сможете узнать, выиграли ли вы джекпот, как только результаты лотереи появятся на сайте.

 

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