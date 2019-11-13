Экс-капитан "Милана" заявил, что клуб загубил его карьеру

13 ноября, 2019, 17:29

Бывший капитан итальянского "Милана" Рикардо Монтоливо рассказал, что из-за нового руководства клуба и тренерских взглядов Дженнаро Гаттузо он вынужден завершить карьеру

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Известный итальянский полузащитник Рикардо Монтоливо объявил о завершении карьеры и рассказал, что руководители "Милана" испортили ему футбольная жизнь.

"В конце сезона 2017/2018, в котором я практически перестал играть, Гаттузо подошел ко мне и сказал, что я буду тренироваться с командой, но теперь я не являюсь ключевой фигурой в клубе. У меня при этом не было никаких физических проблем, я был полностью здоров. Они за этот год просто заставили меня бросить футбол, у меня даже не было возможности попрощаться с фанатами после семи лет в клубе", - признался Монтоливо.

Летом у футболиста завершился контракт с "Миланом", а новой команды он найти не смог.

Также 34-летний Рикардо Мотоливо играл в "Фиорентине", "Аталанте" и сборной Италии. В общем итальянский хавбек сыграл 500 матчей, забил 36 голов и отдал 38 ассистов.

В составе "Милана" Монтоливо выиграл Суперкубок Италии, а также вместе со сборной Италии вышел в финал чемпионата Европы 2012 года, который проходил в Украине.