Экс-футболист "Шахтера" в январе может стать одноклубником Роналду
13 ноября, 2019, 13:56
Бывший футболист "Шахтера" бразилец Виллиан может перейти из "Челси" в итальянский "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
"Ювентус" может приобрести бразильца уже в январе 2020 года. Такой вариант рассматривает спортивный директор туринского футбольного клуба Фабио Паратичи.
Ранее итальянский клуб намеревался подписать Виллиана, как свободного агента, так как контракт бразильца с "Челси" истекает летом 20202 года.
31-летний Виллиан в нынешнем сезоне сыграл за "Челси" 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Бразилец выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл 69 матчей и забил 9 голов.
- Напомним, 2 октября Виллиан забил 18-й гол в Лиге чемпионов и догнал по результативности в турнире обладателя "Золотого мяча" Роналдиньо.
- 12 ноября стало известно, что игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду, который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре, во время матча чемпионата Италии против "Милана".
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