Экс-футболист "Шахтера" в январе может стать одноклубником Роналду

13 ноября, 2019, 13:56

Бывший футболист "Шахтера" бразилец Виллиан может перейти из "Челси" в итальянский "Ювентус", за который выступает португалец Криштиану Роналду

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

"Ювентус" может приобрести бразильца уже в январе 2020 года. Такой вариант рассматривает спортивный директор туринского футбольного клуба Фабио Паратичи.

Ранее итальянский клуб намеревался подписать Виллиана, как свободного агента, так как контракт бразильца с "Челси" истекает летом 20202 года.

31-летний Виллиан в нынешнем сезоне сыграл за "Челси" 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Бразилец выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл 69 матчей и забил 9 голов.