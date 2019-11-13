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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: россияне били из минометов и гранатометов

День на Донбассе: россияне били из минометов и гранатометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям у Лебединского.

 

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