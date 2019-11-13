День на Донбассе: россияне били из минометов и гранатометов
13 ноября, 2019, 18:07
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям у Лебединского.
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