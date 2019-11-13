Без земельного банка и прозрачного кадастра: Геращенко назвала недостатки законопроекта о продаже земли

13 ноября, 2019, 13:18

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко раскритиковала предложенный властями законопроект об открытии рынка земли в Украине, заявив, что документ не учитывает интересы фермеров

Об этом Геращенко заявила в Верховой Раде, передает Еспресо.TV.

"Чего нет в законе, который сегодня пытаются протащить "слуги"? Нет права украинцев купить землю. Он сможет продать свои паи, но не купить. Не предусмотрен прозрачный кадастр земли. Во-вторых, там нет позиции относительно качества земли. Нет защиты земли, а нужно, чтобы люди, которые обрабатывают ее, могли вкладывать в качество земли. Нет создания земельного банка. Не услышан простой селянина и фермер. И в этой ситуации выход только такой - отложить вопрос. Нужно предусмотреть такой законопроект, который объединит зал защитить селянина", - сказала Геращенко.

Представительница "ЕС" отметила, что в целом она и ее единомышленники поддерживают создание рынка земли в Украине и отмену моратория на продажу земли.

"Как правоцентристка, предыдущие годы я голосовала против моратория на землю. Потому что мы, правоцентристы, поддерживаем рынок земли. Но посмотрите, что происходит в зале. Разве можно принимать в такой зале ключевую реформу? Не только здесь должен быть консенсус, но и в обществе. Нам очень жаль, что "слуги" потеряли ключевые для себя часы, месяцы, недели в Верховной Раде вместо того, чтобы объединяться вокруг ключевой реформы по земле, раскалывая и теряя парламентаризм ", - добавила Геращенко.