Без земельного банка и прозрачного кадастра: Геращенко назвала недостатки законопроекта о продаже земли
Об этом Геращенко заявила в Верховой Раде, передает Еспресо.TV.
"Чего нет в законе, который сегодня пытаются протащить "слуги"? Нет права украинцев купить землю. Он сможет продать свои паи, но не купить. Не предусмотрен прозрачный кадастр земли. Во-вторых, там нет позиции относительно качества земли. Нет защиты земли, а нужно, чтобы люди, которые обрабатывают ее, могли вкладывать в качество земли. Нет создания земельного банка. Не услышан простой селянина и фермер. И в этой ситуации выход только такой - отложить вопрос. Нужно предусмотреть такой законопроект, который объединит зал защитить селянина", - сказала Геращенко.
Представительница "ЕС" отметила, что в целом она и ее единомышленники поддерживают создание рынка земли в Украине и отмену моратория на продажу земли.
"Как правоцентристка, предыдущие годы я голосовала против моратория на землю. Потому что мы, правоцентристы, поддерживаем рынок земли. Но посмотрите, что происходит в зале. Разве можно принимать в такой зале ключевую реформу? Не только здесь должен быть консенсус, но и в обществе. Нам очень жаль, что "слуги" потеряли ключевые для себя часы, месяцы, недели в Верховной Раде вместо того, чтобы объединяться вокруг ключевой реформы по земле, раскалывая и теряя парламентаризм ", - добавила Геращенко.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал референдум о продаже земли иностранцам.
- ОПЗЖ, "Батькивщина" и "ЕС" выступили в Раде против продажи земли сельхозназначения.
- По данным опроса "Центра Разумкова" 68,3% в случае проведения референдума поддержали бы продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
- Премьер-министр Украины Гончарук перечислил 4 законопроекта, принятие которых необходимо для запуска рынка земли.
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