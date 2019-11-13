Баканов считает манипулятивными вопросы "армии, языка и веры"
С таким заявлением он выступил в интервью порталу "Главком".
"Я считаю, что "армия, язык, вера" - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. А если человек говорит на русском, то он что, без души? Род моей матери родом из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, которые ходят в другие храмы", - заявил Баканов
По словам главы СБУ, он лично является верующим и прихожанином в церкви бывшей УПЦ (Московского патриархата).
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм относится к Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который придумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - подытожил Баканов.
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