Баканов считает манипулятивными вопросы "армии, языка и веры"

13 ноября, 2019, 22:10

Руководитель СБУ Иван Баканов заявил о том, что считает вопрос "армии, языка и веры" манипулятивными

С таким заявлением он выступил в интервью порталу "Главком".

"Я считаю, что "армия, язык, вера" - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. А если человек говорит на русском, то он что, без души? Род моей матери родом из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, которые ходят в другие храмы", - заявил Баканов

По словам главы СБУ, он лично является верующим и прихожанином в церкви бывшей УПЦ (Московского патриархата).

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм относится к Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который придумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - подытожил Баканов.