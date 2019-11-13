Apple без презентации выпустил первый MacBook Pro с дисплеем на 16 дюймов

13 ноября, 2019, 16:54

Компания Apple выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro

Об этом говорится в релизе компании.

На рынок гаджет выйдет уже в конце недели, цена стартует от 2399 долларов. 16-дюймовый дисплей Retina является самым большим для ноутбука Mac.

MacBook Pro имеет восьмиядерный процессор Intel Core i9 в лучшей комплектации, 6 динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

Оперативная память компьютера составляет 64 гигабайта. У него самый большой среди MacBook объем батареи и новая клавиатура Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. Специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.