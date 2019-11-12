Закон о продаже или скорее дерибане земли будет во вред Украине, - Княжицкий

12 ноября, 2019, 18:26

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что законопроект Зеленского является популистским

Об этом он рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV .

"Слуга народа" хочет раздать украинские земли непонятно кому в огромных объемах. Очевидно, что мы не поддерживаем такие законопроекты. Да, мыза рынок земли, да, мы за то, чтобы он был открытым, но мы за то, чтобы каждый гражданин, который хочет продать землю по закону, гарантировано получил за это нормальную сумму, мы за то, чтобы фермер, который хочет работать на земле, получил поддержку государства и приоритет при покупке земли", - отметил нардеп.

Он добавил, что "Европейская солидарность" не будет голосовать за такую реформу.

"Мы за то, чтобы люди неизвестные не скупили землю огромными кусками и не стало, чтобы несколько владельцев было у всей земли, за которыми могут быть и российские деньги. Очевидно, что такую реформу, мы поддерживать не будем. Справедливый рынок земли мы бы поддержали. Мы все время готовы подать собственные законопроекты, потому что считаем, что земля должна быть товаром. В такой ситуации, какая сейчас есть, мы голосовать не будем. Непродуманный закон о приватизации или скорее дерибан земли, будет во вред Украине. об этом говорят и наши европейские партнеры", - сказал Княжицкий .

Он раскритиковал президентский законопроект.

"Закон Зеленского - это популистский закон. Если продавать землю в больших объемах - это значит подарить ее олигархам. Мы не считаем, что нужно закрывать иностранные инвестиции, но мы не можем продавать землю такими большими кусками. Земля должна продаваться фермерам и гражданам, которые являются владельцами этих земель в первую очередь. Они должны иметь приоритет. Если зайдет фермер, который сделает совместное предприятие на свои 200-300 га вместе с каким-то европейским партнером, это будет все равно лучше чем олигарх, который скупит всю землю. Этом мы обычно допускать не будем", - подытожил нардеп.