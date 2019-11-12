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Espreso.tvОбществоИзбиение ветерана АТО Панова: подозреваемых взяли под стражу

Избиение ветерана АТО Панова: подозреваемых взяли под стражу

Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену Оксану

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Судьи согласились с предложением прокуратуры и вынесли решение: взять подозреваемых под стражу на 2 месяца без права внесения залога. По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых - сын потерпевшей.

Напомним, вечером 9 ноября во подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова было совершено нападение на мужчину и его жену. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.
 
Отмечается, что после задержания мужчин элементы их одежды, вероятные орудия преступления и другие вещественные доказательства взяли на экспертизу.
 

 

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