Избиение ветерана АТО Панова: подозреваемых взяли под стражу
12 ноября, 2019, 20:05
Святошинский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №8 и взял под стражу двух подозреваемых в нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену Оксану
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Судьи согласились с предложением прокуратуры и вынесли решение: взять подозреваемых под стражу на 2 месяца без права внесения залога. По подозрению в совершении нападения были задержаны двое мужчин, один из которых - сын потерпевшей.
Напомним, вечером 9 ноября во подъезде жилого дома на улице Академика Киприанова было совершено нападение на мужчину и его жену. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы.
Отмечается, что после задержания мужчин элементы их одежды, вероятные орудия преступления и другие вещественные доказательства взяли на экспертизу.
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