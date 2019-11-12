Выразили "благодарность": у Путина отреагировали на идею Назарбаева встретиться с Зеленским тет-а-тет

12 ноября, 2019, 12:55

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытается договориться о встрече с глазу на глаз президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского

Позицию Кремля по этому поводу озвучил пресс-секретар Путина Дмитрий Песков, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Москва традиционно благодарна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений", - заявил Песков.

По его словам, телефонный разговор Путина с Назарбаевым состоялся в понедельник (11 ноября).

И во время разговора это (предложение организовать встречу Путина и Зеленского) было озвучено (Назарбаевым. - Ред.) ", - добавил он.