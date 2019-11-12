Выразили "благодарность": у Путина отреагировали на идею Назарбаева встретиться с Зеленским тет-а-тет
12 ноября, 2019, 12:55
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытается договориться о встрече с глазу на глаз президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского
Позицию Кремля по этому поводу озвучил пресс-секретар Путина Дмитрий Песков, сообщает российское информационное агентство ТАСС.
"Москва традиционно благодарна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений", - заявил Песков.
По его словам, телефонный разговор Путина с Назарбаевым состоялся в понедельник (11 ноября).
И во время разговора это (предложение организовать встречу Путина и Зеленского) было озвучено (Назарбаевым. - Ред.) ", - добавил он.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-