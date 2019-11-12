Вятрович: Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами
12 ноября, 2019, 20:18
Владимир Вятрович заявил, что нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами и нецензурной бранью
Вятрович написал об этом на своей странице в Facebook.
"Говорят Макс Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами. Мне жаль, что воспринял это сообщение как его, ведь он известен своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями ко мне и моей работе", - написал Вятрович.
- Ранее экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обнародовал скрин переписки с нардепом от "Слуги народа" Максом Бужанским. Бужанский угрожал Вятровичу с использованием нецензурной брани.
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