Вятрович: Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами

12 ноября, 2019, 20:18

Владимир Вятрович заявил, что нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами и нецензурной бранью

Вятрович написал об этом на своей странице в Facebook.

"Говорят Макс Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами. Мне жаль, что воспринял это сообщение как его, ведь он известен своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями ко мне и моей работе", - написал Вятрович.