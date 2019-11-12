 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВятрович: Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами

Вятрович: Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами

Владимир Вятрович заявил, что нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами и нецензурной бранью

Вятрович написал об этом на своей странице в Facebook.

"Говорят Макс Бужанский опроверг свою причастность к сообщению с угрозами. Мне жаль, что воспринял это сообщение как его, ведь он известен своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями ко мне и моей работе", - написал Вятрович.

  • Ранее экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович обнародовал скрин переписки с нардепом от "Слуги народа" Максом Бужанским. Бужанский угрожал Вятровичу с использованием нецензурной брани.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать