Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна, - Пристайко

12 ноября, 2019, 19:17

Нурсултан Назарбаев предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было неконкретное предложение

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает BBC.

Как сообщил Пристайко, он присутствовал на встрече между Зеленским и Назарбаевым в Японии, когда обсуждался этот вопрос.

"Президент (Зеленский, - ред.) сказал, что он говорил и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было", - сказал министр.

Пристайко отметил, что проведение переговоров в Казахстане является более сложным процессом.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане. Скорее всего или в Берлине, или в Париже", - сказал он.

Также министр подтвердил, что встреча между Зеленским и Путиным за пределами нормандского формата возможна, но для этого необходимо согласие российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем те, когда мы говорим тет-а-тет", - подытожил Пристайко.