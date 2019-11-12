Во Львовской детской больнице презентовали "Книжную палату" для детей

12 ноября, 2019, 16:23

На базе реабилитационного отделения КНП "Городская детская клиническая больница г. Львова" реализовали благотворительный проект "Книжная палата". В частности, в стационаре больницы создали библиотеку, в которой имеется более 1500 современных украиноязычных книг

Проект реализовало киевское общество "Книгооборот" при содействии Украинского Культурного фонда. В частности "Книгооборот" для бесплатного библиотечного пункта предоставил 1580 современных украиноязычных книг, книжные шкафы, столы для чтения, стулья, а также подарочные наборы для детей, в которые входят блокноты, ручки, фломастеры и футболки. Общая стоимость переданных для библиотечного пункта книг и имущества составляет 260 тыс грн.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

"Тысячи детей находятся в медицинских учреждениях, и они могут чувствовать грусть, депрессию, недостаток знаний. Поэтому Украинский Культурный фонд и общество "Книгооборот" придумали "Книжную палату". Это - библиотеки, книжное пространство, где можно читать и отдыхать. Сегодня мы официально открылись во Львове. здесь мы также будем проводить различные мастер-классы и арт-терапии, сюда будут приходить украинские писатели. Литература здесь современная иностранная с переводом на украинский язык. Есть и для детей, и для подростков, а также для родителей. Каждый сможет найти что-то для себя", - рассказала Кристина Шитякова, PR-менеджер "Книжной палаты".

Главная идея проекта - обеспечение свободного доступа к чтению детей, которые находятся в больницах. Это инновационные формы поддержки чтения - создание библиотечных пунктов в детских стационарах, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для пребывания ребенка на лечении.

"Этот проект предусматривает сочетание медицинских и культурных сфер детской жизни с целью создания максимально благоприятных условий для социально-культурного пребывания ребенка во время лечения в условиях стационара", - отметил Роман Герега, заместитель главного врача КНП "Городская детская клиническая больница г. Львова".

Также в рамках "Книжной палаты" состоялось литературное чтение с современной украинской писательницей Юлией Чернинькой, автором двух детских книг - "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн" и "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор". После открытия состоялась презентация одной из книг автора, представленной в библиотеке - "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн". К слову, писательница является лауреатом Международной литературной премии им. Григория Сковороды.

"Такой проект очень важен. Я говорю это не только как писательница и мама, а как взрослый человек, который когда-то был ребенком и лежал в больнице. И если бы тогда там была такая палата, время шло бы гораздо быстрее для меня. Это очень хорошая идея", - отметила писательница.