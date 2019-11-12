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Espreso.tvКультураВо Львовской детской больнице презентовали "Книжную палату" для детей

Во Львовской детской больнице презентовали "Книжную палату" для детей

На базе реабилитационного отделения КНП "Городская детская клиническая больница г. Львова" реализовали благотворительный проект "Книжная палата". В частности, в стационаре больницы создали библиотеку, в которой имеется более 1500 современных украиноязычных книг

Проект реализовало киевское общество "Книгооборот" при содействии Украинского Культурного фонда. В частности "Книгооборот" для бесплатного библиотечного пункта предоставил 1580 современных украиноязычных книг, книжные шкафы, столы для чтения, стулья, а также подарочные наборы для детей, в которые входят блокноты, ручки, фломастеры и футболки. Общая стоимость переданных для библиотечного пункта книг и имущества составляет 260 тыс грн.

Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

"Тысячи детей находятся в медицинских учреждениях, и они могут чувствовать грусть, депрессию, недостаток знаний. Поэтому Украинский Культурный фонд и общество "Книгооборот" придумали "Книжную палату". Это - библиотеки, книжное пространство, где можно читать и отдыхать. Сегодня мы официально открылись во Львове. здесь мы также будем проводить различные мастер-классы и арт-терапии, сюда будут приходить украинские писатели. Литература здесь современная иностранная с переводом на украинский язык. Есть и для детей, и для подростков, а также для родителей. Каждый сможет найти что-то для себя", - рассказала Кристина Шитякова, PR-менеджер "Книжной палаты".

Главная идея проекта - обеспечение свободного доступа к чтению детей,  которые находятся в больницах. Это инновационные формы поддержки чтения - создание библиотечных пунктов в детских стационарах, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для пребывания ребенка на лечении.

"Этот проект предусматривает сочетание медицинских и культурных сфер детской жизни с целью создания максимально благоприятных условий для социально-культурного пребывания ребенка во время лечения в условиях стационара", - отметил Роман Герега, заместитель главного врача КНП "Городская детская клиническая больница г. Львова".

Также в рамках "Книжной палаты" состоялось литературное чтение с современной украинской писательницей Юлией Чернинькой, автором двух детских книг - "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн" и "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор". После открытия состоялась презентация одной из книг автора, представленной в библиотеке - "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Люмберн". К слову, писательница является лауреатом Международной литературной премии им. Григория Сковороды.

"Такой проект очень важен. Я говорю это не только как писательница и мама, а как взрослый человек, который когда-то был ребенком и лежал в больнице. И если бы тогда там была такая палата, время шло бы гораздо быстрее для меня. Это очень хорошая идея", - отметила писательница.

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