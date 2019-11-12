В Украине ожидают на 4 млн тонн более высокий урожай, чем в прошлом году - Минэкономики
12 ноября, 2019, 09:59
По предварительным расчетам производство зерновых и зернобобовых культур в 2019 году в зачетном весе составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
В частности, по его словам, урожай зерновых по каждой позиции ожидается в следующем объеме:
- пшеницы - 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн)
- кукурузы на зерно - 35 млн тонн (меньше на 0,8 млн тонн)
- ячменя - 8,9 млн тонн (больше на 1,6 млн тонн)
- ржи - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);
- овса - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн)
- гороха - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);
- гречки - 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн);
- проса - 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн);
- риса - 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).
Производство технических культур:
- сахарной свеклы - 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн)
- подсолнечника - 14,2 млн тонн (на уровне прошлого года);
- сои - 3,6 млн тонн (меньше на 827 тыс. тонн);
- рапса - 3,2 млн тонн (больше на 472 тыс. тонн).
- картофеля - 20,3 млн тонн (меньше на 2,2 млн тонн).
- овощей - 8,9 млн тонн (меньше на 575 тыс. тонн).
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