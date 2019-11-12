 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине ожидают на 4 млн тонн более высокий урожай, чем в прошлом году - Минэкономики

В Украине ожидают на 4 млн тонн более высокий урожай, чем в прошлом году - Минэкономики

По предварительным расчетам производство зерновых и зернобобовых культур в 2019 году в зачетном весе составит около 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В частности, по его словам, урожай зерновых по каждой позиции ожидается в следующем объеме:

  • пшеницы - 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн)
  • кукурузы на зерно - 35 млн тонн (меньше на 0,8 млн тонн)
  • ячменя - 8,9 млн тонн (больше на 1,6 млн тонн)
  • ржи - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);
  • овса - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн)
  • гороха - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);
  • гречки - 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн);
  • проса - 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн);
  • риса - 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).

Производство технических культур:

  • сахарной свеклы - 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн)
  • подсолнечника - 14,2 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • сои - 3,6 млн тонн (меньше на 827 тыс. тонн);
  • рапса - 3,2 млн тонн (больше на 472 тыс. тонн).
  • картофеля - 20,3 млн тонн (меньше на 2,2 млн тонн).
  • овощей - 8,9 млн тонн (меньше на 575 тыс. тонн).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

12 ноября, 2019 вторник

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать