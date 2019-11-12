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Espreso.tvОбществоВ среду Украину прогреет до +20, но будет ветрено, - синоптик Диденко

В среду Украину прогреет до +20, но будет ветрено, - синоптик Диденко

В среду, 13 ноября, будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем западе подождит

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Осадков хотя и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - спрогнозировала Диденко.

Температура воздуха 13 ноября составит + 11 + 15 градусов, на юге и западе + 14 + 19 градусов, в Крыму до +20 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, ветрено, днем +12 + 14 градусов.

Отмечается, что до конца недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, воздух будет бодрить свежестью, однако серьезных холодов пока не видно.

По предварительным прогнозам, существенное похолодание придет с 20 ноября.

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