В Саудовской Аравии мужчина ранил ножом трех актеров во время представления
12 ноября, 2019, 21:34
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде гражданин Йемена выбежал на сцену и ранил ножом трех актеров
Отмечается, что мужчина ворвался на сцену во время музыкального спектакля в парке короля Абдаллы и успел ранить двух мужчин и одну женщину, сообщает УНИАН.
В полиции сообщили, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Нападавшим оказался 33-летний гражданин Йемена, который был задержан. Мотивы человека неизвестны.
Парк короля Абдаллы - это одно из нескольких мест в Эр-Рияде, где проводится развлекательный фестиваль.
#BREAKING : Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF- Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 11, 2019
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