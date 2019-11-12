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Espreso.tvМирВ Саудовской Аравии мужчина ранил ножом трех актеров во время представления

В Саудовской Аравии мужчина ранил ножом трех актеров во время представления

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде гражданин Йемена выбежал на сцену и ранил ножом трех актеров

Отмечается, что мужчина ворвался на сцену во время музыкального спектакля в парке короля Абдаллы и успел ранить двух мужчин и одну женщину, сообщает УНИАН.

В полиции сообщили, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Нападавшим оказался 33-летний гражданин Йемена, который был задержан. Мотивы человека неизвестны.

Парк короля Абдаллы - это одно из нескольких мест в Эр-Рияде, где проводится развлекательный фестиваль.

 

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