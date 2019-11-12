В России разразился скандал из-за мороженого "Бедный еврей" и "Хохол"

12 ноября, 2019, 16:39

Экспертный совет по вопросам применения законодательства о рекламе в Оренбургской ФАС посоветовал производителю переименовать мороженое "Хохол", "Бедный еврей", "Американец" производства ООО "Славица"

Об этом сообщает Коммерсант.

"Члены экспертного совета решили, что следует выбрать другие наименования мороженого "Славицы". Названия "Хохол", "Бедный еврей", "Американец" рекомендуется исключить ввиду формирования негативной оценки к определенным нациям", - сообщает антимонопольная служба региона.

В свою очередь, прокуратура Набережных Челнов в Татарстане, где действует представительство фабрики, уже инициировала проверку, сообщает Радио Свобода.

С конца февраля у фабрики мороженого "Славица" появился новый продукт под названием "Бедный еврей". "Хрустящий рожок <...> с ароматом чернослива и шоколада" - так описали продукт маркетологи фабрики в социальных сетях. Название нового мороженого оправдывает и упаковка в цветах флага Израиля со "звездой Давида".

"Бедный еврей" практически сразу вызвал бурную реакцию общественности. Кроме отрицательных комментариев под постом "Славицы" о новом мороженое в соцсетях, свое мнение высказал председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг.

"Мне позвонили друзья из Москвы, рассказали, что такая продукция в Челнах появилась. <...> В двух словах - я возмущен!" - заявил Штейнберг СМИ.

Кроме того, глава еврейской общины города отметил, что в Набережных Челнах живет более пятисот еврейских семей, и такое маркетинговое решение может затронуть их чувства. Леонид Штейнберг назвал продукт "эпатажной выходкой".

На татарстанском рынке "Славица" работает с 2015 года. Фабрика сначала "заходила" в республику через Набережные Челны. В первый год работы там разместили сразу более 40 индивидуальных точек продаж мороженого. Правда, совсем скоро у "Славицы" начались проблемы с местным управлением Федеральной антимонопольной службы России. По данным службы, землю под торговые площади исполком города предоставил без обязательного аукциона. Так УФАС настояла на сносе 25 киосков. Позже администрация Набережных Челнов провела аукцион, но не все из этих точек достались "Славице".

Следующий скандал произошел в 2016 году, и уже вокруг продукции. Тогда фабрика запустила мороженое "Обамка" в шоколадной глазури. На его этикетке был изображен темнокожий мальчик с золотой серьгой в ухе и палочкой эскимо в руках. Фотографии нового продукта в считанные дни разлетелось социальными сетями и в СМИ. Например, британская газета The Times назвала такое маркетинговое решение "Славицы" "примером повседневного расизма" в России.

После этого фабрика свернула продажи "Обамки" в Татарстане, а остальные партии мороженого реализовала в Красноярске. Тогда руководство "Славицы" настаивало на том, что в названии продукта не было политического подтекста. А в 2017 году компания зарегистрировала бренд "Обамка".

Возможно, на этом примере руководство фабрики убедилось в действенности околополитических наименований, и следующим "хитом продаж" стало мороженое "Хохол". Этот продукт, по сравнению с предыдущим, не вызывал бурной реакции общества, но обертку в цветах украинского флага СМИ все же успели обсудить.