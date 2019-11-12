В Португалии футболист забил невероятный гол с центра поля

12 ноября, 2019, 10:51

В матче чемпионата Португалии игрок клуба "Анадия" Марсело Сантьяго забил гол ударом с центра поля

Об этом сообщает Canal 11 в twitter.

В третьем дивизионе чемпионата Португалии Марсело Сантьяго отправил мяч в сетку от центральной линии в игре с "Бейра-Мар". Футболист воспользовался тем, что голкипер соперника слишком далеко вышел из ворот и сильно пробил по воротам.

Однако гол Сантьяго не помог "Анадия" избежать поражения со счетом 1: 2.

CHAPÉU DO MEIO-CAMPO

Marcelo Santiago, do Anadia Futebol Clube, acaba de fazer isto no Campeonato de Portugal!

Acompanha tudo na posição 11 do MEO, NOS e Vodafone. # Canal11 # FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/wp6bce42Gg - Canal 11 (@ Canal_11Oficial) November 10, 2019