В Португалии футболист забил невероятный гол с центра поля
12 ноября, 2019, 10:51
В матче чемпионата Португалии игрок клуба "Анадия" Марсело Сантьяго забил гол ударом с центра поля
Об этом сообщает Canal 11 в twitter.
В третьем дивизионе чемпионата Португалии Марсело Сантьяго отправил мяч в сетку от центральной линии в игре с "Бейра-Мар". Футболист воспользовался тем, что голкипер соперника слишком далеко вышел из ворот и сильно пробил по воротам.
Однако гол Сантьяго не помог "Анадия" избежать поражения со счетом 1: 2.
CHAPÉU DO MEIO-CAMPO- Canal 11 (@ Canal_11Oficial) November 10, 2019
Marcelo Santiago, do Anadia Futebol Clube, acaba de fazer isto no Campeonato de Portugal!
Acompanha tudo na posição 11 do MEO, NOS e Vodafone. # Canal11 # FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/wp6bce42Gg
- Напомним, 17 октября футболист клуба "Басфорд Юнайтед" Стеф Галински забил гол головой со своей половины поля в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии.
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