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Espreso.tvСпортВ Португалии футболист забил невероятный гол с центра поля

В Португалии футболист забил невероятный гол с центра поля


фото: twitter
В матче чемпионата Португалии игрок клуба "Анадия" Марсело Сантьяго забил гол ударом с центра поля

Об этом сообщает Canal 11 в twitter.

В третьем дивизионе чемпионата Португалии Марсело Сантьяго отправил мяч в сетку от центральной линии в игре с "Бейра-Мар". Футболист воспользовался тем, что голкипер соперника слишком далеко вышел из ворот и сильно пробил по воротам.

Однако гол Сантьяго не помог "Анадия" избежать поражения со счетом 1: 2.

 

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