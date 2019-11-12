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Espreso.tvОбществоВ Польше задержали украинца, которого пять лет разыскивают США

В Польше задержали украинца, которого пять лет разыскивают США


фото: polradio
В вторник, 12 ноября польские пограничники задержали в пункте пропуска Корчева 49-летнего гражданина Украины из-за "красной" ноты Интерпола по запросу США

Об этом сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, передает Укринформ.

По ее словам, мужчину задержали на пункте пропуска Корчева в четыре утра, когда он пытался пересечь границу.

Пикор заявила, что американские правоохранители уже пять лет разыскивают этого гражданина Украины по подозрению в мошенничестве и подделке документов для получения американских виз.

Мужчину задержали и передали полиции, а его дальнейшую судьбу будет решать суд. Пикор заметила, что это может быть суд в Перемышле или Ярославе Подкарпатского воеводства.

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