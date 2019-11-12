В Киеве ввели новые правила проезда в метро: что изменилось

12 ноября, 2019, 15:32

Депутаты Киевского городского совета утвердили новые правила пользования метрополитеном

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"В соответствии с нововведениями, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом", - говорится в тексте сообщения.

Также вход в метро могут запретить неряшливо одетым пассажирам. В документе уточняется, что вход в метро будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также под запрет подпадает просто грязная одежда, или такая, от которой плохо пахнет.

Спортивное снаряжение нужно перевозить только в чехлах. А также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.