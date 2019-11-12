В Киеве появилась улица Амины Окуевой

12 ноября, 2019, 17:55

В Киеве появились улицы, названные в честь погибших героев-АТОвцев Андрея Кызыла и Андрея Абалмасова, а также Амины Окуевой

Соответствующие решения приняты во вторник, 12 ноября, на сессии Киевсовета, передает Новинарня.

За наименование новой улицы в честь Героя Украины Андрея Кызыла проголосовали 64 депутата городского совета, рассказал член комиссии по вопросам наименований Павел Островский.

По словам Островского, в целом на заседании было принято решение о десятках топонимов в Киеве.

В честь Андрея Кызыла именовали улицу Проектную 13112 в Дарницком районе (от Днепровской набережной до улицы Припятская и Урловская).

Имя Амины Окуевои присвоено улице Проектной 13119 в Шевченковском районе (от Белорусской до Семьи Хохловых).

В честь киевлянина-"айдаровцы" Андрея Абалмасов паереименована улица Панельная в Днепровском районе.

Отметим, что Амина Окуева участвовала в создании батальона имени Джохара Дудаева, была пресс-офицером подразделения. Чеченская активистка. Убита в Киевской области во время второго за год покушения на ее жизнь: автомобиль, в котором находились Окуева с мужем Осмаевым, был обстрелян на железнодорожном переезде.

В Голосеевском районе проектные улицы получили также имена Семьи Холодных, Семьи Кистяковских, Владимира Горовица, Елены Апанович, Атены Пашко, Братьев Шеметов, Архитектора Дьяченко, Юрий Немирича, Костя Гуслистого, бульвар Таддея Рыльского, Соломии Павлычко, Валерьяна Пидмогильного.

В Соломенском районе - улицы Дмитрия Григоровича, Сергея Высоцкого, Архипа Люльки, Филиппа Коновала, Кирилла Гвоздика, Нила Хасевича, Сергея Шишко, Федора Андерса, Профессора Делоне, Александра Ждановича, Ханны Арендт, Сильвестра Косова, Гренджи-Донского, Василия Седляра, Ивана Билыка, Михаила Дерегуса, Генерала Павленко, Степана Эрастова, Константина Михальчука, Маруси Чурай и др.

"Много классных наименований новых улиц. Среди них - Нил Хасевич, украинский художник, график ОУН-УПА, активный общественный и политический деятель", - отметил Островский.

Он добавил, что вероятно послезавтра ожидаются новые решения по наименованиям и переименованиям. В четверг, 14 ноября, должно быть решение об улице Кардинала Гузара, а впоследствии - об изменении названия улицы Российской и тому подобное.