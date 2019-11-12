В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии. Инфографика ПФУ
12 ноября, 2019, 14:58
93,8% получателей пенсий в Украине получают их в трех крупнейших банках
Об этом сообщает Пенсионный фонд .
51% украинских пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке. На второй позиции - Ощадбанк (37,7%).
На третьей - Райффайзен Банк Аваль (5,1%).
На все остальные банки вместе приходится 6,2% получателей пенсий.
В общем через банковские учреждения получают пенсии 7,4 млн пенсионеров, или 65% от их общего количества.
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