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Espreso.tvОбществоВ каких банках украинцы чаще всего получают пенсии. Инфографика ПФУ

В каких банках украинцы чаще всего получают пенсии. Инфографика ПФУ


фото: tsn
93,8% получателей пенсий в Украине получают их в трех крупнейших банках

Об этом сообщает Пенсионный фонд .

51% украинских пенсионеров получают пенсии в ПриватБанке. На второй позиции - Ощадбанк (37,7%).

На третьей - Райффайзен Банк Аваль (5,1%).

На все остальные банки вместе приходится 6,2% получателей пенсий.

В общем через банковские учреждения получают пенсии 7,4 млн пенсионеров, или 65% от их общего количества.

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