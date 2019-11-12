В Германии игиловцы планировали масштабный теракт

12 ноября, 2019, 17:48

Полиция немецкой земли Гессен арестовала трех предполагаемых сторонников ИГИЛ

Об этом сообщает Spiegel.

"В Гессене по подозрению в планировании теракта арестованы трое предполагаемых сторонников террористической организации "ИГ", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что мужчины в возрасте от 21 до 24 лет планировали теракт с использованием огнестрельного оружия или взрывчатки в регионе Рейн-Майн. Работники прокуратуры Франкфурта-на-Майне обыскали дома подозреваемых в Оффенбахе и нашли многочисленные доказательства.

По данным прокуратуры, главный подозреваемый - 24-летний немец македонского происхождения (остальные задержанные являются турками по национальности). У него нашли компоненты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, а также доказательства того, что он искал в интернете огнестрельное оружие.

Всех троих должен допросить во вторник судья, который должен принять решение относительно меры пресечения.