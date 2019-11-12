В Германии игиловцы планировали масштабный теракт
Об этом сообщает Spiegel.
"В Гессене по подозрению в планировании теракта арестованы трое предполагаемых сторонников террористической организации "ИГ", - говорится в сообщении.
Следователи считают, что мужчины в возрасте от 21 до 24 лет планировали теракт с использованием огнестрельного оружия или взрывчатки в регионе Рейн-Майн. Работники прокуратуры Франкфурта-на-Майне обыскали дома подозреваемых в Оффенбахе и нашли многочисленные доказательства.
По данным прокуратуры, главный подозреваемый - 24-летний немец македонского происхождения (остальные задержанные являются турками по национальности). У него нашли компоненты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, а также доказательства того, что он искал в интернете огнестрельное оружие.
Всех троих должен допросить во вторник судья, который должен принять решение относительно меры пресечения.
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